Российский рынок акций на открытии отметился снижением ведущих индексов

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Российский рынок акций 29 ноября открылся снижением ведущих индексов, курс юаня демонстрирует рост, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии опускался на 0,15% и составлял 2 544,01 пункта, индекс РТС снижался на 0,17%, до 731,20 пункта.

По состоянию на 10:06 мск индикаторы ускорили падение, индекс Мосбиржи опускался на 0,24% и торговался на уровне 2 541,66 пункта, индекс РТС снижался на 0,32% и составлял 730,14 пункта.

Курс китайской валюты вырос на 0,63% и находился на отметке в 14,82 руб.