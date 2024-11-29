На митингах в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД

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В ходе антиправительственного митинга у здания парламента в Тбилиси пострадали более 30 сотрудников МВД Грузии. Об этом сказано в заявлении ведомства.

"В результате противозаконных и насильственных действий со стороны митингующих пострадали 32 сотрудника МВД. У части пострадавших фиксируются травмы тяжелого характера в области головы, глаз и других частей тела. Из них 13 потребовалось хирургическое вмешательство. К настоящему времени в медучреждении остается один правоохранитель", - следует из заявления.

По данным МВД, при разгоне антиправительственного митинга задержаны 43 демонстранта.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о членстве в Евросоюзе и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По его словам, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС из-за начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых законов и призывы применить санкции против грузинских властей.

Соответствующее заявление премьера повлекло за собой критику со стороны части граждан, которые стали собираться 28 ноября у здания парламента. Митинг перерос в столкновение с полицией. Спецназ разогнал демонстрантов и к утру полностью освободил проспект Руставели перед парламентом.