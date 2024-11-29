ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных российских граждан

© Михаил Метцель/ ТАСС

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос на 1 п.п. за минувшую неделю и составляет 82%, столько же опрошенных россиян считают, что глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного в период с 22 по 24 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 51% респондентов (минус 7 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% участников опроса (минус 4 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 45%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 8%, "Справедливой России - За правду" - 2%, "Новых людей" - 4%.