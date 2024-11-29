Daily Mail: Трамп отметил День благодарения в компании Маска

© AP Photo/ Seth Wenig/ТАСС

Будущий президент США Дональд Трамп отметил День благодарения в компании американского миллиардера Илона Маска, которого пользователи социальной сети назвали "приемным сыном" республиканца. Об этом информировала газета Daily Mail.

Издание распространило видео, на котором видно, как Трамп и Маск сидят рядом за праздничным столом. Владелец X (ранее Twitter) также "попытался исполнить фирменный танец" политика под песню YMCA группы Village People. Особенность танца заключается в том, что Трамп почти не переставляет ноги, едва качаясь в такт мелодии, и одновременно делает ритмичные движения руками.

"Мне кажется, Дональд Трамп усыновил Маска", - приводит газета слова пользователя соцсети. "Теперь у Илона есть свою резиденция в Мар-а-Лаго", - пишет еще один комментатор.

Некоторое время назад телекомпания NBC сообщала, что Маск ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая свое представление о втором сроке Трампа. Вместе с тем источники отмечают, что окружение Трампа уже начинает уставать от влияния предпринимателя и его постоянного присутствия рядом с избранным главой государства.