Суточные потери ВСУ а курском направлении составили более 340 военных

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 340 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронемашина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 36 600 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 201 боевую бронемашину, 1 056 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.