Патрушев указал на попытки Запада навредить России в море

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Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев обратил внимание на попытки Запада помешать морской деятельности России, в том числе сорвать важные грузоперевозки.

"Страны Запада последовательно продвигают на глобальный уровень свои разработки в сфере управления Мировым океаном и стремятся формировать для себя позиции международного морского регулятора. Реализуемая Западом политика создает для России риски, среди которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и применение других запретов на осуществление морской деятельности", - сказал он в ходе заседания совета Морской коллегии по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

Патрушев отметил, что в этих условиях Россия должна твердо отстаивать свою позицию, подготовить инструменты "комплексного управления морской деятельностью, нацеленные на обеспечение национальных интересов".

В пятницу глава Морской коллегии посетил офис Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Москве. Он ознакомился с работой управляющей компании и обсудил с председателем совета директоров Андреем Костиным и гендиректором ОСК Андреем Пучковым основные направления деятельности, нынешние планы, а также стратегию развития корпорации.