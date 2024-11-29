В России при пожарах с начала года погибли 6 446 взрослых и 330 детей

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МЧС РФ зарегистрировало гибель в результате пожаров почти 6,8 тыс. человек с начала 2024 года. Об этом сообщил директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко в эфире телеканала "Россия-24".

"С начала текущего года при пожарах погибли 330 детей. Что касается взрослых - 6 446 погибших", - сказал он. В жилых помещениях зафиксировано почти 84 тыс. возгораний, уточнил Охотенко.

Причинами пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, детская шалость, неисправность электроприборов, а в холодное время года к возгораниям обычно приводят вещи, которые сушатся на обогревателях.

Для избежания пожаров специалист рекомендовал установить пожарный извещатель, который при появлении дыма издает громкий сигнал. Кроме того, он посоветовал воздержаться от зарядки гаджетов в ночное время, что тоже является распространенной причиной возгораний.