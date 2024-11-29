AFP: Чад объявил о разрыве соглашения по оборонному сотрудничеству с Францией

Xinhua/ABACA/ТАСС

Чад заявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией. Об этом информировало агентство France-Presse (AFP), ссылаясь на заявление государственного министра иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдерамана Куламалла.

"Правительство Республики Чад объявляет общественности о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой", - указал глава МИД африканской страны.

В апреле власти Чада направили США письмо, в котором информировали о намерении разорвать военное соглашение. В нем отмечалось, что все американские войска должны покинуть военную базу в Нджамене. 25 апреля Пентагон объявил о выводе части американского контингента с чадской территории, охарактеризовав принятую меру как временный шаг.

В мае министр обороны Чада обратил внимание, что, в отличие от Великобритании, США и Франции, Россия неизменно была надежным партнером африканских государств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе июньского визита в Чад заявил об укреплении отношений с этой страной в сфере безопасности, а также указал, что в Нджамене заинтересованы в расширении оборонного сотрудничества в условиях террористических угроз.