Борис Джонсон заявил, что Запад воюет с Россией чужими руками

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Экс-премьер Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками.

"Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко", - сказал он в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Джонсон также отметил, что Великобритания несет "моральную ответственность" за ту ситуацию, в которой сегодня находится Украина, так как Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях ее безопасности, создав условия для отказа Киева от ядерного оружия. По его словам, Соединенное Королевство и США, фактически, "лишили украинцев ядерного оружия", которое они могли бы применить в нынешнем конфликте.

Что касается перспектив урегулирования конфликта на Украине, британский политик высказал мнение, что на каком-то этапе для этого могут понадобиться европейские миротворцы.

"Я не думаю, что мы должны отправлять боевые части на Украину сражаться против россиян", - указал он, добавив, что в зоне конфликта следует разместить "многонациональные европейские силы, которые будут патрулировать границу и помогать украинским властям". Создание таких сил немыслимо без участия Великобритании и ее военных, подчеркнул бывший премьер.