Старейшим мужчиной в мире стал 112-летний житель Бразилии

Старейшим мужчиной на планете стал 112-летний житель Бразилии Жоау Маринью Нету после того, как 26 ноября в таком же возрасте скончался британец Джон Тиннисвуд. Соответствующее сообщение размещено на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Уточняется, что Нету 112 лет и 52 дня, он проживает в муниципалитете Апуярес на северо-востоке Бразилии. Нету является последним живым мужчиной, родившимся в 1912 году.

Долгожитель в течение многих десятилетий занимался сельским хозяйством. Его супруга ушла из жизни еще в 1994 году, однако Нету имеет шестерых детей, 22 внуков, 15 правнуков и трое праправнуков. По мнению бразильца, секрет его долгой жизни в том, что он окружен хорошими людьми.

Согласно данным организации LongeviQuest, в пятерку старейших мужчин мира теперь входят трое жителей Бразилии. Вторым самым старым мужчиной после Нету стал 111-летний Жозину Левину Феррейра, а Приму Оливьери в возрасте 110 лет замыкает пятерку. 111-летний Кен Уикс из Австралии и его ровесник, мексиканец Иларио Ороско Лемус, находятся на третьем и четвертом местах соответственно.

Список долгожителей всех времен по-прежнему возглавляет Дзироэмон Кимура из Японии, он прожил 116 лет и 54 дня и скончался в 2013 году. Самая пожилая из ныне живущих женщин - 116-летняя японка Томико Итоока.