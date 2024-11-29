Песков прокомментировал сообщение СВР о планах Запада оккупировать Украину

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Размещение миротворческого контингента возможно исключительно с согласия сторон конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение Службы внешней разведки России о намерении Запада оккупировать Украину под предлогом ввода миротворцев.

"Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта", - ответил представитель Кремля на вопрос, допускает ли РФ размещение вообще каких-то миротворческих сил на Украине, к примеру, миссии ООН.

Ранее в пресс-бюро СВР информировали о том, что Запад для решения своих задач на Украине может пойти на ее фактическую оккупацию, введя так называемый миротворческий контингент в 100 тыс. человек.