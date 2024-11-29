Президент РФ подписал закон о налогообложении цифровой валюты

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Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Соответствующий документ опубликован.

Так, цифровая валюта признается имуществом. В том числе это касается валюты, используемой для внешнеторговых расчетов "в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций".

Вместе с тем майнинг и продажа цифровой валюты не будут облагаться НДС. Не придется также платить налоги с услуг организации, обеспечивающей сделки в рамках ЭПР.

Оператор майнинговой инфраструктуры должен будет информировать налоговые органы, кто пользуется его услугами для эмиссии криптовалюты. Если такие данные своевременно не передаются, грозит штраф в размере 40 тыс. рублей.