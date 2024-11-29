Маск полагает, что НАТО может спровоцировать третью мировую войну

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Американский миллиардер Илон Маск согласился с точкой зрения о том, что государства Североатлантического альянса своими действиями могут спровоцировать третью мировую войну.

Соответствующее мнение изложил пользователь в соцсети X (ранее Twitter), который написал про расположение войск НАТО вблизи российской границы. "Североатлантический альянс был образован для предотвращения третьей мировой войны, а не чтобы провоцировать ее", - сказано в сообщении, на которое предприниматель отреагировал, указав "точно".

Некоторое время назад президент России Владимир Путин обратил внимание, что США и их союзники по НАТО одобрили использование дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали военные объекты в Курской и Брянской областях. Путин отметил, что РФ в качестве ответа на эти атаки впервые применила свои новейшие баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по заводу "Южмаш" в Днепре. По словам российского лидера, провокационная политика может иметь для Запада тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.