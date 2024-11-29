Российские ВС за неделю взяли в плен 34 украинских военных

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Российские войска за прошедшую неделю взяли в плен 34 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, в том числе 17 сдались на курском направлении", - указали в российском оборонном ведомстве.