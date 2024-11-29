Боррель отметил, что Европа давно не "центр мира"

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Европа уже давно не является "центром мира", сегодня она находится в хрупком положении. Соответствующую точку зрения высказал уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Европейцы не могут по-прежнему считать, что являются центром мира, поскольку это не так, мы уже давно не являемся центром", - сказал он в интервью радиостанции RNE.

"Мы представляем 5% населения планеты, мы утратили вес в глобальной экономике", - подчеркнул дипломат. "У нас существенное технологическое отставание в передовых отраслях, крайне низкая рождаемость, очень слабая оборона", - указал Боррель, чьи полномочия истекают в ноябре текущего года.

Он также отметил, что конфликт на Украине стал сигналом к пробуждению для Евросоюза. "Но речь идет не только о том, чтобы проснуться, а о том, чтобы встать и приступить к работе, так как времена сложные, а положение Европы хрупкое", - заключил нынешний глава евродипломатии.