AP: число дезертиров в ВСУ может достигать 200 тыс.

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Не менее 200 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули поля боя с февраля 2022 года. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на депутата Верховной рады.

По его утверждению, это число в два раза превышает официальные оценки украинской Генпрокуратуры. Депутат уточнил, что большая часть дезертиров - недавно мобилизованные граждане.

Украинские военнослужащие покидают места службы, так как "измотаны продолжающейся войной, психологическими и эмоциональными травмами, чувствуют вину из-за неспособности собраться с духом, гнев по отношению к военному командованию и разочарование из-за того, что не могут победить в этой войне", следует из публикации.

Ранее украинский генерал Дмитрий Марченко подчеркнул, что фронт ВСУ рухнул под напором ВС РФ из-за усталости личного состава и нехватки резервов.