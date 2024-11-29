Кобахидзе: власти Грузии примут меры, если посол ЕС не изменит риторику

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Власти Грузии примут дипломатические меры, если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский не оставит свою риторику и не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.

Он отметил, что посол ЕС давно допускает высказывания в пользу оппозиции и против грузинских властей, что является нарушением Венской конвенции. "Определенное время мы не реагировали на это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла ЕС, так и других послов обязательно последует реакция. Речь идет о дипломатической реакции", - указал премьер.

Кобахидзе также обратил внимание, что Герчинский в предвыборный период шантажировал грузинские власти, грозил, что Евросоюз не будет выделять им финансирование, если они "не изменят курс". Дипломат также призывал жителей Грузии голосовать за оппозицию на парламентских выборах 26 октября, добавил глава грузинского правительства.

В четверг Кобахидзе сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о членстве в Евросоюзе и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.