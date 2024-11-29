Российские ВС за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области

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Российские военные освободили за неделю четыре населенных пункта в Донецкой Народно Республике (ДНР) и Харьковской области, в том числе два - Воровское и Раздольное - за сутки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области. Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных действий освободили населенный пункт Раздольное ДНР", - указали в российском военном ведомстве.