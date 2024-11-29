Медведев: Зеленский при новом майдане позавидует судьбе Януковича

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В случае нового майдана на Украине судьба Владимира Зеленского будет настолько плачевной, что он еще позавидует бывшему президенту Виктору Януковичу. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".

Он возмутился тому, что "бандеровский" украинский МИД "осудил разгон протестов в Грузии".

"Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича", - указал политик.