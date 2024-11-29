В Тбилиси проходит антиправительственный митинг

© Михаил Егиков/ ТАСС

В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на митинг к зданию парламента, чтобы опротестовать заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке до 2028 года обсуждения с ЕС вопроса о начале переговоров о членстве в сообществе, передает ТАСС.

Митингующие с флагами Грузии и ЕС перекрыли проспект Руставели, где находится здание парламента. Они требуют, чтобы правительство ушло в отставку. У законодательного органа дежурят усиленные наряды полиции. Стычек правоохранителей с демонстрантами пока не наблюдается.

МВД Грузии расположило спецназ вблизи проспекта Руставели. Силы спецназначения сосредоточены на площади Свободы, недалеко от здания парламента. За их спинами размещена спецтехника, включая водометы и акустические пушки.

Днем ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

Заявление премьера вызвало недовольство у части граждан, которые стали собираться 28 ноября у здания парламента. Митинг перерос в столкновения с полицией, в результате которых есть пострадавшие. Спецназ разогнал демонстрантов и к утру полностью освободил проспект Руставели.