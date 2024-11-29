Востоковед Тарасов о причинах обострения обстановки в Сирии

28 ноября командование ВС Сирии заявило о том, что утром 27 ноября формирования экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) совершили масштабную атаку на севере арабской республики. Как сообщили сирийские военные, террористы предприняли попытки наступления на населенные пункты и военные объекты Сирии и атаковали позиции правительственных сил.

Позже телеканал Al Mayadeen сообщил о том, что части сирийской армии начали контрнаступление на позиции боевиков, захвативших свыше 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо.

Турколог, кандидат исторических наук Станислав Тарасов отмечает, что «по версии Ирана, это работает израильский план, который перекрыл каналы поставок оружия через Турцию «Хезболле». При этом образовался вакуум, который стали заполнять радикальные исламистские группировки. Вторая версия - есть данные, что поставки оружия перешедшим в наступление исламистским группировкам обеспечивает Турция. Есть и третья версия, что действует СБУ Украины, которая в июне месяце проводило специальную встречу с представителями радикальных группировок по ведению подрывной деятельности против России в Сирии. Кроме того неслучайно, что это произошло на следующий день после перемирия между Израилем и Ливаном».

По словам эксперта, «пока по сообщениям СМИ правительственные войска Сирии действуют не очень удачно. Но уже задействована российская авиация и российские ВКС, и возможности для локализации наступления есть. Кроме того, нельзя допускать, чтобы Алеппо пал. Он был освобожден еще в 2016 году силами России, и было подписано перемирие. Сейчас оно нарушено, и активность проявили те группировки, которые до этого никак себя не проявляли».