Кулеба полагает, что Украину ждет поражение в конфликте с Россией

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Украина проигрывает в конфликте с Россией, признал украинский экс-глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы повлиять на ход событий? Их нет. Если все так и продолжится, нас ждет поражение", - сказал он в интервью газете Financial Times.

По словам бывшего министра, "ситуация на поле боя выглядит плохо". Он возложил ответственность за эту ситуацию, в первую очередь, на западных союзников, которые, на его взгляд, не предоставляют Киеву достаточно вооружений.

На Украине в свете неудач на поле боя все чаще говорят о предстоящем поражении. Согласно данным исследования аналитического центра "Социальный мониторинг", уже 64% украинских граждан выступают за переговоры с Россией о прекращении огня.