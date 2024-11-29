Розничные продажи Lada Aura в России стартуют 30 ноября

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura будут запущены в России 30 ноября, следует из сообщения автопроизводителя. Рекомендованная розничная стоимость автомобиля будет начинаться от 2,599 млн рублей.

"С 30 ноября автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять - в Санкт-Петербурге. Корпоративные продажи и поставки автомобилей госструктурам осуществляются с середины ноября текущего года", - сказано в сообщении.

С начала следующего месяца начнутся поставки автомобилей в другие регионы РФ, в том числе Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую, Челябинскую, Нижегородскую области, Крым и Татарстан.

Автомобиль будет доступен в двух версиях: Premier и Status. Цена второй версии стартует от 2,8 млн рублей.

В декабре компания планирует нарастить выпуск Lada Aura - во второй половине месяца производство составит до 76 автомобилей в день.

Выход Lada Aura в серию начался в октябре 2024 года. Автомобиль на базе модели Vesta был впервые представлен летом прошлого года. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства, а сам салон сделан из натуральной кожи отечественного производства. Lada Aura получила двигатель 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматическую коробку передач.