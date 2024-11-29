PAP: Польша и НАТО проводят тактические учения у границы с Россией

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В тактических учениях TUMAK-24 на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, в 70 км от границы с РФ, задействованы свыше 2,5 тыс. военнослужащих польской армии и подразделений НАТО. Об этом информировало агентство PAP.

Сообщается, что маневры продлятся до 2 декабря. Одним из их ключевых элементов стала танковая переправа через близлежащее озеро Кемпно. К учениям привлечены 850 единиц техники. Помимо военнослужащих польской армии, в маневрах участвуют литовские военные, а также солдаты и офицеры из боевой группы НАТО.