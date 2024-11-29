Кореевед Воронцов: КНДР и РФ намерены максимально широко сотрудничать во всех сферах включая военную

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", - сказано в сообщении.

В международном аэропорту Сунан, расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

На переговорах в Пхеньяне с министром обороны республики. Но Гван Чхолем Белоусов заявил об активном расширении по всем направлениям дружественных связей двух стран, в том числе и военного сотрудничества.

"Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал Белоусов, добавив, что российская сторона рассчитывает плодотворное и тесное " взаимодействие с корейскими товарищами".

Министр также выразил уверенность в том, что эти переговоры помогут укреплению стратегического партнерства двух стран в оборонной сфере.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отмечает, что «тема военного сотрудничества России и КНДР – тема деликатная, и она не освещается широко. Поэтому можно только предполагать и догадываться в чем идет речь. Но в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве указано, что страны намерены сотрудничать максимально широко во всех сферах, включая военную сферу. Мы едины в оценке общих угроз, вызовов, уровня безопасности в АТР. Все знают, что на юге Корейского полуострова все время идут крупные совместные военные маневры Южной Кореи, США и других стран, которые угрожают не только КНДР, но и границам РФ. Кроме того, в регионе активно создаются многочисленные блоки и союзные структуры, НАТО активно проникает в восточную Азию. А с другой стороны, Япония и Южная Корея последние четыре года активно участвуют в саммитах НАТО. То есть идет полномасштабное сотрудничество, а это создает военные угрозы, которые оцениваются и Россией, и КНДР очень близко и идентично. Поэтому Москва и Пхеньян должны выработать согласованные схемы нейтрализации этих угроз. Наверняка это будет одной из главных тем, которая будет обсуждаться министром обороны России Белоусовым. Кроме того, они обсудят двустороннее военное сотрудничество, может быть какие-то предстоящие военные учения и обучение в российских военных ВУЗах северокорейских офицеров и т. д.».

Эксперт также отметил, что «вопрос, как это сочетается с режимом санкций ООН в отношении КНДР, не простой, и он должен рассматриваться комплексно. Все видят, как другие члены СБ ООН, прежде всего, США, которые активно участвуют в реализации санкций против КНДР, когда им это выгодно, сами нарушали режим санкций. Например, в 2018, 2019 годах, когда было дипломатическое сближение США и КНДР, то в Белом доме принимали северокорейских высокопоставленных чиновников, которые находились под санкциями ООН. Было множество и других примеров, и тем самым американцы обесценивали резолюции СБ ООН и санкционные нормы. Поэтому это неоднозначный вопрос, и когда странам выгодно, то США и Южная Корея закрывали глаза на санкции, обходили их. Так что соблюдение санкций абсолютно характера не имеет, и ожидать его от других участников процесса было бы неправильно».