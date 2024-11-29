В Пензе с 2025 года будет действовать туристический налог

Пензенская городская дума приняла решение ввести в Пензе туристический налог с 2025 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба гордумы.

"Принято решение об установлении на территории города Пензы туристического налога. Он будет взиматься начиная с 2025 года с туристов, приезжающих в наш регион и заселяющихся в гостиницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сумма налога в 2025 году составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей. Налог не будет взиматься с несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до совершеннолетия, студентов-очников до 23 лет, многодетных родителей, мужчин-пенсионеров старше 60 лет и женщин-пенсионеров старше 55 лет.

Туристический налог с начала 2025 года будет взиматься с туристов в Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, Астрахани, Биробиджане, Барнауле, Волгограде, Омске, а также на территории Камчатского края и Сахалинской области.

Кроме того, он установлен в отдельных муниципалитетах Адыгеи, Ставрополья, Пермского края, Хакасии, Волгоградской области, Приморья, Владимирской области и Красноярского края, Костромской, Липецкой, Тамбовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкирии.

Президент РФ Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора.