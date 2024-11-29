Боррель отметил, что покидает пост с огромным разочарованием из-за сектора Газа

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Уходящий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE отметил, что покидает свою должность с чувством большого разочарования в связи с тем, что не удалось урегулировать конфликт в секторе Газа.

"Мир не осознает того, что там происходит, и те из нас, кто понимает, не в состоянии сделать так, чтобы открылись двери и была оказана минимальная помощь, чтобы позволить палестинцам выжить. Я покидаю Брюссель с огромным чувством неудовлетворенности из-за нашей неспособности остановить это массовое убийство", - указал дипломат.

Вместе с тем он назвал неустойчивым перемирие между Израилем и Ливаном, добавив, что по крайней мере "ночь в Ливане не приведет снова" к большому числу жертв и разрушений. "На Украине дела обстоят хуже", - полагает Боррель.

Обострение ситуация на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в Газе с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.