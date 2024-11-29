На Украине дали дезертирам срок вернуться в ВСУ до конца года

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), впервые самовольно покинувшие свои части и желающие вернуться на службу без наступления уголовной ответственности, могут сделать это лишь до 1 января. С соответствующим заявлением выступила советник директора Госбюро расследований Украины Татьяна Сапьян.

"Если вы самовольного оставили воинскую часть как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться туда с конца ноября по 1 января нового года, то есть месяц", - указала она.

Накануне Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских граждан, кто впервые самовольно покинул воинскую часть или дезертировал. Он подразумевает, что во время военного положения такие военнослужащие, которые затем добровольно вернулись, могут продолжить службу в соответствии с заключенным контрактом.

Ранее в пятницу глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко констатировал существенный рост числа случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, охарактеризовав положение дел как угрожающее. Согласно оценкам украинских СМИ, общее число дезертиров в стране на конец октября достигло 170 тыс.