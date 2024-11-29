Келин: линия Британии по поставкам оружия Украине чревата столкновением ядерных держав

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Проводимая Соединенным Королевством линия по поставкам Киеву дальнобойных ракет может спровоцировать столкновение ядерных держав. На это обратил внимание российский посол в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"Прошла информация, что Украине несколько недель назад была передана очередная партия Storm Shadow. По-прежнему нет четких заявлений касательно того, что британские власти разрешили Киеву применять это для ударов вглубь территории России, но применение уже было по Курской области", - отметил дипломат.

По его словам, Лондон полностью проигнорировал все предупреждающие сигналы со стороны Москвы и перешел к острым эскалационным действиям по дальнейшему углублению украинского кризиса. "А это чревато усилением стратегических рисков, а при худшем развитии событий столкновением ядерных держав", - предупредил Келин.