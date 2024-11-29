Минздрав сектора Газа сообщил о 30 погибших за сутки

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В результате военных действий в секторе Газа за минувшие сутки не менее 33 человека погибли, 137 пострадали. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

Уточняется, что с октября прошлого года жертвами конфликта стали уже в общей сложности 44 363 палестинца, более 105 тыс. получили ранения.

По информации ведомства, среди погибших 17 581 ребенок (в том числе 223 младенца и 837 детей в возрасте до 1 года) и 12 048 женщин. Судьба еще порядка 11 тыс. человек остается неизвестной.