Текущие события
СВО
Израиль vs ХАМАС
Восстановление Донбасса
Второй строк Трама
Антироссийские санкции
Самые читаемые
Главные обсуждения
Наиболее обсуждаемые
Rate it
/ Украина / Безопасность / Кризис на Украине / США: двойные стандарты
Почему Киев не хочет мира?

Прекращение боевых действий не выгодно правящей элите Украины

Почему Киев не хочет мира?
По теме:

Марина Харькова, журналист, Донецк

Президент Украина Владимир Зеленский, выступая 19 ноября в Раде и анонсировал "План стойкости" – план продолжения войны. «Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию», - заявил украинский президент. В свою очередь глава украинского МИД Андрей Сибига отверг предложения о завершении войны по линии фронта и заявил, что Украина не примет «никаких мирных предложений, предусматривающих компромисс по территориям и суверенитету». А министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина не меняла целей по освобождению всех своих территорий в границах 1991 года.

Так он прокомментировал информацию New York Times о том, что Киев готов на переговорах с Россией отложить вопрос территорий, пойти на заморозку линии фронта и сосредоточиться на гарантиях безопасности Украине.

"Украина борется за освобождение всех территорий, захваченных Россией за последнее десятилетие, и любые заявления о том, что страна смещает акценты в войне, отдавая приоритет безопасности, а не земле, не соответствует действительности», - заявил Умеров в комментарии Reuters.

Все это происходит на фоне различного рода утечек по поводу формата прекращения боевых действий и мирного урегулирования на Украине.

Чем же вызвана столь непримиримая позиция военно-политического руководства Украины? Перефразируя классика, у нее три источника и три составные части: сохранение власти, коррупционные доходы и личная безопасность. 

Власть

Депутат Верховной рады Александр Дубинский. написал в своём телеграм-канале, что Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек ещё 20 мая, предпочтёт довести страну до гражданской войны, чем добровольно согласится на выборы: «Он страну доведет хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится». Дубинский отметил, что выборов не будет, так как всплывёт информация о потерях во время конфликта, и что Зеленский не заинтересован в проведении аудита, так как вскроет его крупные финансовые махинации. О том же говорят и в Европе.

Бывший сенатор Франции, публицист Ив Поццо ди Борго заявил, что Владимир Зеленский виновен в украинском конфликте, как и представители США, НАТО и Евросоюза. Публицист отметил, что когда украинский президент отказался исполнять Минские соглашения, он взял на себя основную ответственность за развязывание украинского конфликта. Публицист подчеркнул, что США разжигали этот кризис, руководствуясь своими стратегическими интересами, которые не совпадают с взглядами ЕС. Поццо ди Борго указал, что Зеленский не имеет никаких оснований заявлять, что якобы защищает интересы европейских стран в этом конфликте. Украинский президент — один из главных виновников кризиса, который сейчас серьезно дестабилизирует ЕС.

Владимир Зеленский хочет эскалации конфликта между Россией и НАТО, чтобы остаться у власти, заявил немецкий генерал Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten. «По мере того, как война на Украине близится к кульминации, складывается впечатление, что Зеленский хочет эскалации войны между Россией и НАТО, поскольку это единственный способ для него предотвратить катастрофическое военное поражение и выжить на своем посту», — говорит генерал. Он указал, что срыв переговоров с Россией был серьезным просчетом Запада и Украины, поскольку негативные экономические и политические последствия для Киева и её союзников уже достигли огромных масштабов. «Чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа», — заключил Куят.

Деньги

Власть на Украине сразу конвертируется в деньги. До половины западной помощи Украине было разворовано внутри страны, заявил бывший польский министр труда Петр Кульпа. "Огромная часть средств воровалась в Украине. От 30% до 50% в зависимости от направления. Из наворованных денег можно было бы сверстать годовой бюджет поддержки для Украины", — сказал Кульпа.

На Украине процветает коррупция и беззаконие, а Владимир Зеленский этому потакает, пишет британское издание UnHerd. Как напоминается в статье, Запад оказывает Украине значительную военную и гуманитарную помощь, но на этом наживаются коррупционеры. В частности, издание приводит факты, когда была вскрыта коррупционная схема на 40 миллионов долларов в сфере закупок оружия. Чиновники и руководители компаний присвоили средства, часть из которых перевели на зарубежные счета. Издание отмечает и случаи, когда западные компании теряли свои активы из-за произвола украинских чиновников. EMIS Finance утверждает, что потеряла 420 миллионов фунтов стерлингов из-за национализации Sense Bank. В октябре 2022 года украинский парламент принял закон о национализации неплатежеспособных банков. В мае 2023 года закон был изменен, чтобы объявлять банки неплатежеспособными при санкциях против акционеров. В итоге Зеленский подписал закон о продаже 100% акций Sense Bank государству. ABH Holdings подал иск против Украины на сумму один миллиард долларов. Судебный процесс продолжается, но украинское правительство стремится скрыть судебные слушания. Количество арбитражных дел против Украины может возрасти, и вся правда всё равно всплывёт, говорится в статье. А новый президент США Дональд Трамп может прекратить помощь Киеву, что ухудшит положение Зеленского.

Британская BBC  напоминает, что в 2021 году Transparency International поставила Украину на 122-е место из 180 стран в рейтинге коррумпированных государств.

За тем, как киевские власти реагируют на обвинения в коррупции, пристально наблюдают на Западе, пишет французская Le Monde: Украина, зависящая от международной помощи должна быть образцовой. «Если доноры начнут сомневаться и думать, что все коррумпировано и токсично, никто не захочет давать больше ничего», - цитирует издание евродепутата Виолу фон Крамон

А по данным издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. На рост коррупции указала и главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года увеличилось число нарушений при госзакупках, поскольку многие в стране восприняли конфликт как способ заработка. И если эти источники не называют Зеленского главным виновником происходящего, то лишь потому, что этот вывод делает соучастником и сам коллективный Запад, который слишком щедро спонсировал воровской режим Зеленского. 

Личная безопасность

В заявлениях Зеленского всё больше отчаяния. Так считает экс-главком силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Он заявил, что дела у Украины идут «не очень хорошо», ВСУ испытывают проблемы с живой силой, а Запад рассматривает вариант с прекращением военной и финансовой поддержки Киева. Экс-главком НАТО отметил и возможный отказ США от предоставления Киеву помощи при администрации президента Дональда Трампа. «Никто из кандидатов на посты в сфере национальной безопасности команды Трампа, скорее всего, не будет способствовать укреплению чувства безопасности Киева», — написал отставной адмирал. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-11-20/ukraine-peace-deal-it-needs-a-dmz-with-russia

Президент Украины Владимир Зеленский после поражения в специальной военной операции сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы. Такой прогноз озвучил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. «Запомните мои слова: Украине в конечном итоге придется сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли», — написал в Twitter Гейдж.

Примечательно, что обычные украинские солдаты с ненавистью отзываются о Зеленском, а вот генералы стоят за него горой. Причины понятны: они не хотят отвечать за свои преступления и продолжают призывать к убийствам. На днях бывший главнокомандующий ВСУ, теперь посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный призвал обучающихся на британской территории украинских вояк убивать русских «без колебаний», пишетбританская газета The Sun. https://www.thesun.co.uk/news/31815794/ukraine-war-iron-general-russia-troops-training-england/

Очевидно, что высокопоставленные украинские военные готовятся уйти от ответственности и бежать на Запад. Признаки этого подтверждаются странной чередой уходов на больничный и увольнения из рядов ВСУ. Месяц назад по состоянию здоровья уволился командующий объединёнными силами ВСУ ЮрийСодоль, которого обвиняли в больших потерях в личном составе. Затем внезапно почувствовал себя плохо, уволился со службы и теперь проходит лечение генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который недавно заявил, что фронт на Донбассе посыпался. Теперь Марченко создал благотворительный фонд имени себя и будет собирать деньги. Внезапная хворь одолела генерал-майора Кучеренко, уволилась по состоянию здоровья командующая медицинскими силами ВСУ генерал-майор Татьяна Остапенко.

Замешанные в коррупционных схемах украинские генералы могут убежать за пределы страны, оставив своих подчинённых на передовой на произвол судьбы. Об этом заявил бывший американский военный разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его мнению, военное руководство Украины решится на побег, как только обстановка станет тяжелой. «Они поймут, что нет ничего, за что стоит бороться, и это будет конец», — отметил Риттер, подчеркнув, что киевский режим существует исключительно за счет поступающих с Запада финансов, а с наступлением зимы многие политики и военные предпочтут покинуть пределы Украины в поисках лучшей жизни. «Они уже вложили миллиарды по всему миру в недвижимость, положили на счета в банках, инвестировали их», — сказал бывший американский разведчик.

Действительно. украинский генералитет погряз в коррупционных схемах.

Недавно вскрылись и факты, как фирмы - поставщики боеприпасов для украинского Минобороны завышали цены на 57%. По самым скромным подсчетам, на этом было украдено более миллиарда долларов. Затем  разразился очередной скандал с закупкой вооружения, главным фигурантом которого является компания экс-замначальника главного следственного управления МВД Украины Дмитрия Бута. Госэкспоконтроль оштрафовал ООО «ПРОМ-ТЕХНО ГРУППА» на 72 млн. гривен за манипуляции с контрактом на военные закупки. Фирма занимается производством машин и оборудования спецназначения, а среди ее владельцев числится Дмитрий Бут. Сообщается, что ещё в 2023 фирма должна была закупить для ГУР 100 крупнокалиберных пулеметов у чешской фирмы STV GROUP A.S., но контракт не был выполнен.

Коррупция на Украине остаётся одной из самых высоких в Европе, констатируется в докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча конгрессу США. Аудитор отметил, что нынешний конфликт создал возможности для роста коррупции, взяточничества, откатов, завышения затрат на закупки в Минобороны Украины, в частности на летальные средства, поскольку прозрачность процесса ограничена его секретностью

Кроме того, украинские генералы надеются, что их опыт боевых действий против России весьма востребован в НАТО. Критики в адрес Альянса достаточно.

В НАТО, как пишет Politico год назад, украинских солдат учили в основном тому, к чему больше всего привыкли в последние годы натовские войска – противоповстанческим действиям с некоторыми элементами американского "шока и трепета". Украинцы хвалят занятия и учения по тактике действий пехоты, по ведению разведки и рекогносцировки, по скрытному сближению с противником, по взятию траншей и зданий. Однако они говорят, что никто не учил их действиям в условиях применения беспилотников, преодолению минно-взрывных заграждений, обезвреживанию взрывных устройств и боеприпасов и ведению обороны.

Ветераны боевых действий заявляют, что НАТО готовила их не к тем боевым действиям, которые им приходится вести сегодня, что подготовка была весьма неоднозначная, с положительными и отрицательными сторонами, а учили их по уставам и наставлениям, которые не соответствуют украинским реалиям.

Среди критиков натовской боевой подготовки ветеран национальной гвардии сухопутных войск США Райан О’Лири (Ryan O’Leary), прослуживший 10 лет и побывавший в Афганистане и Ираке. Сразу после начала российской военной операции он вступил в украинский иностранный легион. По прибытии его и остальных американских и британских добровольцев немедленно отправили оборонять украинскую столицу от ударов российских войск с севера.

По словам О’Лири, было бы намного лучше, если бы обучение новых бригад проводили украинцы с опытом боевых действий. "Они могли поделиться с новобранцами горькими уроками, которые усвоили сами, чтобы другие не повторяли допущенные ошибки", — сказал ветеран.

США в свое время с распростертыми объятиями принимали специалистов из фашистской Германии. История может повториться…

 

 
Нравится
Добавить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее по теме «Кризис на Украине»:

29.11.2024
Эксперт: Россия может помогать всем, кто борется против западных государств
28.11.2024
Украина стала чужбиной для своего народа
26.11.2024
Концлагерь в центре Киева
22.11.2024
Эксперт: удары вглубь российской территории Украина может наносить и собственными беспилотниками
22.11.2024
Зеленский расправляется с каноническим православием на Украине
21.11.2024
Подберезкин: благодаря уникальному противоракетному оборудованию, Россия может сбивать 95% целей
21.11.2024
Политолог Тарусин: общественное мнение Украины согласится на территориальные потери к весне 2025 года
20.11.2024
Украина теряет Донбасс
20.11.2024
Чем будет расплачиваться Украины за западную помощь?
15.11.2024
Украина: людей не хватает ни в ВСУ, ни на производстве
15.11.2024
Кандидат в канцлеры ФРГ угрожает Путину
13.11.2024
Политолог Суздальцев: Байден делает все, чтобы помешать Трампу на украинском направлении
12.11.2024
Эксперт Брутер: о политике Трампа по Украине можно судить по назначениям на ключевые посты в его администрации
12.11.2024
Москва критикует Эрдогана
Логин

Ваш город:

Расширенный поиск
USD 29/11 97.9241
EUR 29/11 104.8872

Топ 10 новостей

Все новости

/ru/?module=news&action=view&id=174211
* Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента:
Голос Америки, Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Azatliq Radiosi, Радио Свобода, Сибирь.Реалии, Фактограф, Север.Реалии, MEDIUM-ORIENT, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Medusa Project, Первое антикоррупционное СМИ, VTimes.io, Баданин Роман Сергеевич, Гликин Максим Александрович, Маняхин Петр Борисович, Ярош Юлия Петровна, Чуракова Ольга Владимировна, Железнова Мария Михайловна, Лукьянова Юлия Сергеевна, Маетная Елизавета Витальевна, The Insider SIA, Рубин Михаил Аркадьевич, Гройсман Софья Романовна, Рождественский Илья Дмитриевич, Апухтина Юлия Владимировна, Постернак Алексей Евгеньевич, Телеканал Дождь, Петров Степан Юрьевич, Istories fonds, Шмагун Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович, Великовский Дмитрий Александрович, Альтаир 2021, Ромашки монолит, Главный редактор 2021, Вега 2021, Важные иноагенты, Каткова Вероника Вячеславовна, Карезина Инна Павловна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Костылева Полина Владимировна, Лютов Александр Иванович, Жилкин Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Тихонов Михаил Сергеевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Ковин Виталий Сергеевич, Кильтау Екатерина Викторовна, Любарев Аркадий Ефимович, Гурман Юрий Альбертович, Грезев Александр Викторович, Важенков Артем Валерьевич, Иванова София Юрьевна, Пигалкин Илья Валерьевич, Петров Алексей Викторович, Егоров Владимир Владимирович, Гусев Андрей Юрьевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Верзилов Петр Юрьевич, ЗП, Зона права, ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ, Вольтская Татьяна Анатольевна, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Сотников Даниил Владимирович, Захаров Андрей Вячеславович, Симонов Евгений Алексеевич, Сурначева Елизавета Дмитриевна, Соловьева Елена Анатольевна, Арапова Галина Юрьевна, Перл Роман Александрович, МЕМО, Mason G.E.S. Anonymous Foundation, Stichting Bellingcat, Москоу диджитал медиа, РС-Балт
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ данные на 15.10.2021
* Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента:
Центр гендерных исследований, Четвертый сектор, Фонд защиты прав граждан Штаб, Институт права и публичной политики, Лаборатория социальных наук, Фонд борьбы с коррупцией, Альянс врачей, Центр по работе с проблемой насилия НАСИЛИЮ.НЕТ, Мы против СПИДа, СВЕЧА, Феникс ПЛЮС, Открытый Петербург, Гуманитарное действие, Лига Избирателей, Правовая инициатива, Гражданская инициатива против экологической преступности, Гражданский Союз, благотворительный Центр Хасдей Ерушалаим, Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, Горячая Линия, В защиту прав заключенных, Институт глобализации и социальных движений, Центр социально-информационных инициатив Действие, ВМЕСТЕ, Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Фонд Тольятти, Новое время, Серебряная тайга, Так-Так-Так, центр Сова, центр Анна, Проект Апрель, Самарская губерния, Эра здоровья, общество Мемориал, Аналитический Центр Юрия Левады, Издательство Парк Гагарина, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Сфера, СИБАЛЬТ, Уральская правозащитная группа, Женщины Евразии, Институт прав человека, Фонд защиты гласности, Центр по правам человека, Дальневосточный центр инициатив и социального партнерства, Пермский региональный правозащитный центр, Гражданское действие, Центр независимых социологических исследований, Сутяжник, АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, Частное учреждение по реализации программ и проектов Совета Министров, Центр развития некоммерческих организаций, Гражданское содействие, Трансперенси Интернешнл-Р, Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации, Институт развития прессы - Сибирь, Фонд поддержки свободы прессы, Гражданский контроль, Человек и Закон, Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, Информационное агентство МЕМО.РУ, Институт региональной прессы, Институт Развития Свободы Информации, Экозащита!-Женсовет, Общественный вердикт, Евразийская антимонопольная ассоциация, Милославский Павел Юрьевич, Шнырова Ольга Вадимовна, Сечина Анастасия Евгеньевна, Чанышева Лилия Айратовна, Сидорович Ольга Борисовна, Таранова Юлия Николаевна, Туровский Александр Алексеевич, Васильева Анастасия Евгеньевна, Ривина Анна Валерьевна, Бурдина Юлия Владимировна, Бойко Анатолий Николаевич, Писемский Евгений Александрович, Пивоваров Андрей Сергеевич, Дугин Сергей Георгиевич, Аверин Виталий Евгеньевич, Барахоев Магомед Бекханович, Шевченко Дмитрий Александрович, Шарипков Олег Викторович, Мошель Ирина Ароновна, Шведов Григорий Сергеевич, Пономарев Лев Александрович, Каргалицкий Борис Юльевич, Созаев Валерий Валерьевич, Исакова Ирина Александровна, Исламов Тимур Рифгатович, Романова Ольга Евгеньевна, Щаров Сергей Алексадрович, Цирульников Борис Альбертович, Халидова Марина Владимировна, Людевиг Марина Зариевна, Федотова Галина Анатольевна, Паутов Юрий Анатольевич, Верховский Александр Маркович, Пислакова-Паркер Марина Петровна, Кочеткова Татьяна Владимировна, Чуркина Наталья Валерьевна, Акимова Татьяна Николаевна, Золотарева Екатерина Александровна, Рачинский Ян Збигневич, Жемкова Елена Борисовна, Гудков Лев Дмитриевич, Илларионова Юлия Юрьевна, Саранг Анна Васильевна, Захарова Светлана Сергеевна, Аверин Владимир Анатольевич, Щур Татьяна Михайловна, Щур Николай Алексеевич, Блинушов Андрей Юрьевич, Мосин Алексей Геннадьевич, Гефтер Валентин Михайлович, Симонов Алексей Кириллович, Флиге Ирина Анатольевна, Мельникова Валентина Дмитриевна, Вититинова Елена Владимировна, Баженова Светлана Куприяновна, Исаев Сергей Владимирович, Максимов Сергей Владимирович, Беляев Сергей Иванович, Голубева Елена Николаевна, Ганнушкина Светлана Алексеевна, Закс Елена Владимировна, Буртина Елена Юрьевна, Гендель Людмила Залмановна, Кокорина Екатерина Алексеевна, Шуманов Илья Вячеславович, Арапова Галина Юрьевна, Свечников Анатолий Мариевич, Прохоров Вадим Юрьевич, Шахова Елена Владимировна, Подузов Сергей Васильевич, Протасова Ирина Вячеславовна, Литинский Леонид Борисович, Лукашевский Сергей Маркович, Бахмин Вячеслав Иванович, Шабад Анатолий Ефимович, Сухих Дарья Николаевна, Орлов Олег Петрович, Добровольская Анна Дмитриевна, Королева Александра Евгеньевна, Смирнов Владимир Александрович, Вицин Сергей Ефимович, Золотухин Борис Андреевич, Левинсон Лев Семенович, Локшина Татьяна Иосифовна, Орлов Олег Петрович, Полякова Мара Федоровна, Резник Генри Маркович, Захаров Герман Константинович
Источник: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx данные на 08.10.2021
* Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими:
Высший военный Маджлисуль Шура, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Аль-Каида, Асбат аль-Ансар, Священная война, Исламская группа, Братья-мусульмане, Партия исламского освобождения, Лашкар-И-Тайба, Исламская группа, Движение Талибан, Исламская партия Туркестана, Общество социальных реформ, Общество возрождения исламского наследия, Дом двух святых, Джунд аш-Шам, Исламский джихад, Имарат Кавказ, АБТО, Правый сектор, Исламское государство, Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам, Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского, Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM, АУМ Синрике, Ат-Тавхида Валь-Джихад, Чистопольский Джамаат, Рохнамо ба суи давлати исломи, Террористическое сообщество Сеть, Катиба Таухид валь-Джихад, Хайят Тахрир аш-Шам, Ахлю Сунна Валь Джамаа
Источник: http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html данные на 12.10.2021
* Перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности:
Национал-большевистская партия, ВЕК РА, Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь, Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья, Славянская Община Капища Веды Перуна, Мужская Духовная Семинария Староверов-Инглингов, Нурджулар, К Богодержавию, Таблиги Джамаат, Свидетели Иеговы, Русское национальное единство, Национал-социалистическое общество, Джамаат мувахидов, Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая, Союз славян, Ат-Такфир Валь-Хиджра, Пит Буль, Национал-социалистическая рабочая партия России, Славянский союз, Формат-18, Благородный Орден Дьявола, Армия воли народа, Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца, Духовно-Родовая Держава Русь, Русское национальное единство, Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Русский общенациональный союз, Движение против нелегальной иммиграции, Кровь и Честь, О свободе совести и о религиозных объединениях, Омская организация общественного политического движения Русское национальное единство, Северное Братство, Клуб Болельщиков Футбольного Клуба Динамо, Файзрахманисты, Мусульманская религиозная организация п. Боровский, Община Коренного Русского народа Щелковского района, Правый сектор, УНА - УНСО, Украинская повстанческая армия, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Белый Крест, Misanthropic division, Религиозное объединение последователей инглиизма, Народная Социальная Инициатива, TulaSkins, Этнополитическое объединение Русские, Русское национальное объединение Атака, Мечеть Мирмамеда, Община Коренного Русского народа г. Астрахани, ВОЛЯ, Меджлис крымскотатарского народа, Рубеж Севера, ТОЙС, О противодействии экстремистской деятельности, РЕВТАТПОД, Артподготовка, Штольц, В честь иконы Божией Матери Державная, Сектор 16, Независимость, Фирма, Молодежная правозащитная группа МПГ, Курсом Правды и Единения, Каракольская инициативная группа, Автоград Крю, Союз Славянских Сил Руси, Алля-Аят, Благотворительный пансионат Ак Умут, Русская республика Русь, Арестантское уголовное единство, Башкорт, Нация и свобода, Нация и свобода, W.H.С., Фалунь Дафа, Иртыш Ultras, Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК, Сибирский державный союз, Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, Штабы Навального, Совет граждан СССР Прикубанского округа г. Краснодара, Мужское государство, Народное объединение русского движения, Народное движение Адат, Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области, Проект Штурм, Граждане СССР, Держава Союз Советских Светлых Родов, Совет Советских Социалистических Районов, Meta Platforms Inc, Facebook, Instagram, WhatsApp, СИЧ-С14, Добровольческое Движение Организации украинских националистов, Черный Комитет, Татарстанское Региональное Всетатарское общественное движение, Невоград, Молодежное Демократическое Движение Весна, Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, Конгресс ойрат-калмыцкого народа, Исполнительный комитет совета народных депутатов Красноярского края, Этническое национальное объединение, ЛГБТ, Я.МЫ Сергей Фургал
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.