Марина Харькова, журналист, Донецк

Президент Украина Владимир Зеленский, выступая 19 ноября в Раде и анонсировал "План стойкости" – план продолжения войны. «Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию», - заявил украинский президент. В свою очередь глава украинского МИД Андрей Сибига отверг предложения о завершении войны по линии фронта и заявил, что Украина не примет «никаких мирных предложений, предусматривающих компромисс по территориям и суверенитету». А министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина не меняла целей по освобождению всех своих территорий в границах 1991 года.

Так он прокомментировал информацию New York Times о том, что Киев готов на переговорах с Россией отложить вопрос территорий, пойти на заморозку линии фронта и сосредоточиться на гарантиях безопасности Украине.

"Украина борется за освобождение всех территорий, захваченных Россией за последнее десятилетие, и любые заявления о том, что страна смещает акценты в войне, отдавая приоритет безопасности, а не земле, не соответствует действительности», - заявил Умеров в комментарии Reuters.

Все это происходит на фоне различного рода утечек по поводу формата прекращения боевых действий и мирного урегулирования на Украине.

Чем же вызвана столь непримиримая позиция военно-политического руководства Украины? Перефразируя классика, у нее три источника и три составные части: сохранение власти, коррупционные доходы и личная безопасность.

Власть

Депутат Верховной рады Александр Дубинский. написал в своём телеграм-канале, что Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек ещё 20 мая, предпочтёт довести страну до гражданской войны, чем добровольно согласится на выборы: «Он страну доведет хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится». Дубинский отметил, что выборов не будет, так как всплывёт информация о потерях во время конфликта, и что Зеленский не заинтересован в проведении аудита, так как вскроет его крупные финансовые махинации. О том же говорят и в Европе.

Бывший сенатор Франции, публицист Ив Поццо ди Борго заявил, что Владимир Зеленский виновен в украинском конфликте, как и представители США, НАТО и Евросоюза. Публицист отметил, что когда украинский президент отказался исполнять Минские соглашения, он взял на себя основную ответственность за развязывание украинского конфликта. Публицист подчеркнул, что США разжигали этот кризис, руководствуясь своими стратегическими интересами, которые не совпадают с взглядами ЕС. Поццо ди Борго указал, что Зеленский не имеет никаких оснований заявлять, что якобы защищает интересы европейских стран в этом конфликте. Украинский президент — один из главных виновников кризиса, который сейчас серьезно дестабилизирует ЕС.

Владимир Зеленский хочет эскалации конфликта между Россией и НАТО, чтобы остаться у власти, заявил немецкий генерал Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten. «По мере того, как война на Украине близится к кульминации, складывается впечатление, что Зеленский хочет эскалации войны между Россией и НАТО, поскольку это единственный способ для него предотвратить катастрофическое военное поражение и выжить на своем посту», — говорит генерал. Он указал, что срыв переговоров с Россией был серьезным просчетом Запада и Украины, поскольку негативные экономические и политические последствия для Киева и её союзников уже достигли огромных масштабов. «Чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа», — заключил Куят.

Деньги

Власть на Украине сразу конвертируется в деньги. До половины западной помощи Украине было разворовано внутри страны, заявил бывший польский министр труда Петр Кульпа. "Огромная часть средств воровалась в Украине. От 30% до 50% в зависимости от направления. Из наворованных денег можно было бы сверстать годовой бюджет поддержки для Украины", — сказал Кульпа.

На Украине процветает коррупция и беззаконие, а Владимир Зеленский этому потакает, пишет британское издание UnHerd. Как напоминается в статье, Запад оказывает Украине значительную военную и гуманитарную помощь, но на этом наживаются коррупционеры. В частности, издание приводит факты, когда была вскрыта коррупционная схема на 40 миллионов долларов в сфере закупок оружия. Чиновники и руководители компаний присвоили средства, часть из которых перевели на зарубежные счета. Издание отмечает и случаи, когда западные компании теряли свои активы из-за произвола украинских чиновников. EMIS Finance утверждает, что потеряла 420 миллионов фунтов стерлингов из-за национализации Sense Bank. В октябре 2022 года украинский парламент принял закон о национализации неплатежеспособных банков. В мае 2023 года закон был изменен, чтобы объявлять банки неплатежеспособными при санкциях против акционеров. В итоге Зеленский подписал закон о продаже 100% акций Sense Bank государству. ABH Holdings подал иск против Украины на сумму один миллиард долларов. Судебный процесс продолжается, но украинское правительство стремится скрыть судебные слушания. Количество арбитражных дел против Украины может возрасти, и вся правда всё равно всплывёт, говорится в статье. А новый президент США Дональд Трамп может прекратить помощь Киеву, что ухудшит положение Зеленского.

Британская BBC напоминает, что в 2021 году Transparency International поставила Украину на 122-е место из 180 стран в рейтинге коррумпированных государств.

За тем, как киевские власти реагируют на обвинения в коррупции, пристально наблюдают на Западе, пишет французская Le Monde: Украина, зависящая от международной помощи должна быть образцовой. «Если доноры начнут сомневаться и думать, что все коррумпировано и токсично, никто не захочет давать больше ничего», - цитирует издание евродепутата Виолу фон Крамон

А по данным издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. На рост коррупции указала и главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года увеличилось число нарушений при госзакупках, поскольку многие в стране восприняли конфликт как способ заработка. И если эти источники не называют Зеленского главным виновником происходящего, то лишь потому, что этот вывод делает соучастником и сам коллективный Запад, который слишком щедро спонсировал воровской режим Зеленского.

Личная безопасность

В заявлениях Зеленского всё больше отчаяния. Так считает экс-главком силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Он заявил, что дела у Украины идут «не очень хорошо», ВСУ испытывают проблемы с живой силой, а Запад рассматривает вариант с прекращением военной и финансовой поддержки Киева. Экс-главком НАТО отметил и возможный отказ США от предоставления Киеву помощи при администрации президента Дональда Трампа. «Никто из кандидатов на посты в сфере национальной безопасности команды Трампа, скорее всего, не будет способствовать укреплению чувства безопасности Киева», — написал отставной адмирал. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-11-20/ukraine-peace-deal-it-needs-a-dmz-with-russia

Президент Украины Владимир Зеленский после поражения в специальной военной операции сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы. Такой прогноз озвучил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. «Запомните мои слова: Украине в конечном итоге придется сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли», — написал в Twitter Гейдж.

Примечательно, что обычные украинские солдаты с ненавистью отзываются о Зеленском, а вот генералы стоят за него горой. Причины понятны: они не хотят отвечать за свои преступления и продолжают призывать к убийствам. На днях бывший главнокомандующий ВСУ, теперь посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный призвал обучающихся на британской территории украинских вояк убивать русских «без колебаний», пишетбританская газета The Sun. https://www.thesun.co.uk/news/31815794/ukraine-war-iron-general-russia-troops-training-england/

Очевидно, что высокопоставленные украинские военные готовятся уйти от ответственности и бежать на Запад. Признаки этого подтверждаются странной чередой уходов на больничный и увольнения из рядов ВСУ. Месяц назад по состоянию здоровья уволился командующий объединёнными силами ВСУ ЮрийСодоль, которого обвиняли в больших потерях в личном составе. Затем внезапно почувствовал себя плохо, уволился со службы и теперь проходит лечение генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который недавно заявил, что фронт на Донбассе посыпался. Теперь Марченко создал благотворительный фонд имени себя и будет собирать деньги. Внезапная хворь одолела генерал-майора Кучеренко, уволилась по состоянию здоровья командующая медицинскими силами ВСУ генерал-майор Татьяна Остапенко.

Замешанные в коррупционных схемах украинские генералы могут убежать за пределы страны, оставив своих подчинённых на передовой на произвол судьбы. Об этом заявил бывший американский военный разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его мнению, военное руководство Украины решится на побег, как только обстановка станет тяжелой. «Они поймут, что нет ничего, за что стоит бороться, и это будет конец», — отметил Риттер, подчеркнув, что киевский режим существует исключительно за счет поступающих с Запада финансов, а с наступлением зимы многие политики и военные предпочтут покинуть пределы Украины в поисках лучшей жизни. «Они уже вложили миллиарды по всему миру в недвижимость, положили на счета в банках, инвестировали их», — сказал бывший американский разведчик.

Действительно. украинский генералитет погряз в коррупционных схемах.

Недавно вскрылись и факты, как фирмы - поставщики боеприпасов для украинского Минобороны завышали цены на 57%. По самым скромным подсчетам, на этом было украдено более миллиарда долларов. Затем разразился очередной скандал с закупкой вооружения, главным фигурантом которого является компания экс-замначальника главного следственного управления МВД Украины Дмитрия Бута. Госэкспоконтроль оштрафовал ООО «ПРОМ-ТЕХНО ГРУППА» на 72 млн. гривен за манипуляции с контрактом на военные закупки. Фирма занимается производством машин и оборудования спецназначения, а среди ее владельцев числится Дмитрий Бут. Сообщается, что ещё в 2023 фирма должна была закупить для ГУР 100 крупнокалиберных пулеметов у чешской фирмы STV GROUP A.S., но контракт не был выполнен.

Коррупция на Украине остаётся одной из самых высоких в Европе, констатируется в докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча конгрессу США. Аудитор отметил, что нынешний конфликт создал возможности для роста коррупции, взяточничества, откатов, завышения затрат на закупки в Минобороны Украины, в частности на летальные средства, поскольку прозрачность процесса ограничена его секретностью

Кроме того, украинские генералы надеются, что их опыт боевых действий против России весьма востребован в НАТО. Критики в адрес Альянса достаточно.

В НАТО, как пишет Politico год назад, украинских солдат учили в основном тому, к чему больше всего привыкли в последние годы натовские войска – противоповстанческим действиям с некоторыми элементами американского "шока и трепета". Украинцы хвалят занятия и учения по тактике действий пехоты, по ведению разведки и рекогносцировки, по скрытному сближению с противником, по взятию траншей и зданий. Однако они говорят, что никто не учил их действиям в условиях применения беспилотников, преодолению минно-взрывных заграждений, обезвреживанию взрывных устройств и боеприпасов и ведению обороны.

Ветераны боевых действий заявляют, что НАТО готовила их не к тем боевым действиям, которые им приходится вести сегодня, что подготовка была весьма неоднозначная, с положительными и отрицательными сторонами, а учили их по уставам и наставлениям, которые не соответствуют украинским реалиям.

Среди критиков натовской боевой подготовки ветеран национальной гвардии сухопутных войск США Райан О’Лири (Ryan O’Leary), прослуживший 10 лет и побывавший в Афганистане и Ираке. Сразу после начала российской военной операции он вступил в украинский иностранный легион. По прибытии его и остальных американских и британских добровольцев немедленно отправили оборонять украинскую столицу от ударов российских войск с севера.

По словам О’Лири, было бы намного лучше, если бы обучение новых бригад проводили украинцы с опытом боевых действий. "Они могли поделиться с новобранцами горькими уроками, которые усвоили сами, чтобы другие не повторяли допущенные ошибки", — сказал ветеран.

США в свое время с распростертыми объятиями принимали специалистов из фашистской Германии. История может повториться…