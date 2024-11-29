Россия надеется, что президент Палестины посетит Москву 9 Мая

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Россия рассчитывает, что президент Палестины приедет в Москву в мае 2025 года для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин во время мероприятия по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

"В России дорожат подлинно дружественным характером отношений с Палестиной, открытостью и доверительностью двустороннего политического диалога. Российское руководство уделяет большое внимание дальнейшему развитию и укреплению нашего партнерского взаимодействия во всех областях. Очередным подтверждением тому стали встречи глав двух государств в августе в Москве и на полях саммита БРИКС в октябре в Казани. Надеемся, что президент Палестины сможет посетить российскую столицу в мае 2025 года для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - приводит слова Панкина МИД РФ.

Он также напомнил, что на следующей неделе в Москве пройдет заседание межправкомиссии. "Одна из приоритетных задач - активизация делового взаимодействия. Рассчитываем, что очередное заседание межправительственной российско-палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству придаст необходимый импульс дальнейшему укреплению российско-палестинских связей", - указал замминистра.