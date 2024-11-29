Эксперт: действия Трампа будут зависеть от того, насколько жестко настроена Россия

Трамп не заинтересован в разжигании мировой ядерной войны. Он также понимает, что, если сражение на Украине проиграно - значит оно проиграно, и нужно оставить поле боя. Но, если Трамп увидит, что Россию можно принудить к невыгодной ей сделке, он будет действовать в этом ключе. Американцы будут смотреть на то, на сколько Москва будет жестко действовать по Украине и насколько жестко будет отвечать тем, кто ее раззадоривает. Трампа не надо рассматривать, как человека, который однозначно ликвидирует этот кризис. Он не хотел бы, чтоб Америка проиграла и потеряла свои вложения в Украину, но и не будет драться за это до последнего.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9f9643f67238871b83dc083941444f8d/