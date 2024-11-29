Эксперт: с приходом Трампа ближневосточный конфликт может усилиться

Когда Трамп говорит, что он закончит все войны, он не уточняет, что закончит их миром. Причем таким миром, который устраивал бы все стороны конфликта. Если Украину он может просто кинуть, то, конечно, отношения между США и Израилем носят принципиально иной характер. Это многолетнее стратегическое партнерство, подкрепленное во внутренней политике США наличием очень мощного произраильского лобби. Представители этого лобби во многом помогли Трампу вновь стать президентом. В тоже время, Трамп, наверняка, отдает себе отчет, что палестино-израильский конфликт урегулировать к удовольствию обеих сторон нельзя. Значит и мира на Ближнем Востоке ожидать пока не стоит. Стоит, скорее, ожидать совместных действий США и Израиля против, например, Ирана.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук, лектор общества "Знание" Павел Фельдман.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4855515a176cdff3ac7824125084221f/