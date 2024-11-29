Эксперт: Россия может помогать всем, кто борется против западных государств

Игра с разрешением или не разрешением для Украины наносить удары вглубь российской территории была, по сути, повторением много раз сыгранной мелодии на тему, какое вооружение предоставляется Украине. Мы понимали, что наблюдаем спектакль, в финале которого Украине все позволят, а Запад будет бить по территории России. Сейчас все это состоялось. Очевидно, что Россия будет на это отвечать многообразно и разнообразно. Помимо непосредственных ракетных ударов, существует еще масса наземных, подземных и подводных коммуникаций, которыми Запад пользуется. Они могут быть разрушены руками, например, йеменских хуситов. Россия может помогать всем, кто борется против западных государств.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/312a8282a10b9b05d47eb38fab594bb6/