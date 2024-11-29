ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет около 79%

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину не изменился с прошлой недели и составляет 78,8%. Опрос проводился с 18 по 24 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,8% опрошенных (без изменений), уровень одобрения деятельности главы государства вырос с прошлой недели на 0,6 п. п. и составляет 76,1%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 51,2% респондентов (плюс 1,4 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 52,7% сограждан (плюс 0,7 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,4% участников исследования (без изменений).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,5%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 27,6%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,6%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,3%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 36%, КПРФ - 9,7%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 4,1%, "Новых людей" - 6,8%.