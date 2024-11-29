Боррель призвал ЕС принимать военные решения по принципу "консенсус минус два"

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Покидающий 1 декабря пост главы дипслужбы ЕС Жозеп Боррель призвал отказаться от принципа консенсуса при принятии решений по внешней и военной политике Европейского союза. Соответствующую точку зрения он изложил в последнем издании своего регулярного блога, который публикуется на официальном сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Евросоюз имеет очень сильные институты, однако они недостаточно гибкие, чтобы реагировать на усиливающиеся опасноти в мире", - указал он, подчеркнув, что украинцы "заплатили высокую цену" за европейскую медлительность.

"Политически приемлемым решением было бы не просто перейти на квалифицированное большинство при принятии решений по внешней и военной политике ЕС, что допускается в других сферах европейской политики. Вероятно, необходимо создать сверхквалифицированное большинство, или правило "консенсус минус одно или два государства ЕС", - полагает дипломат.

Он не уточнил, какие именно два государства он имеет в виду, однако на сегодняшний день главными критиками военной политики ЕС и поставок оружия Украине выступают Словакия и Венгрия.