В Турции с начала года изъяли свыше 3,6 млн поддельных евро

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В Турции с начала года изъяли более 3,6 млн фальшивых евро и $352,5 тыс. Об этом информировал глава МВД республики Али Ерликая.

"За 10 месяцев 2024 года проведено 340 операций по борьбе с оборотом фальшивой валюты, 32 из них были плановыми. Задержаны 104 человека, в отношении 48 подозреваемых вынесено решение о судебном контроле. Изъято 1 479 260 поддельных турецких лир, $352 576 и €3 613 550. Выявлены также два печатных станка, используемых для изготовления фальшивых банкнот", - указал Ерликая в соцсети X.

По данным турецких СМИ, в страну ввезено большое количество фальшивых долларов, называлась сумма в $1 млрд. В большинстве это купюры номиналом $50 и $100 предыдущего образца. Уточнялось, что основная часть подделок была ввезена в Турцию из Сирии, Ирана и балканских стран.