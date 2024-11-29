Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

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Владимир Зеленский отправил в отставку с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка, назначив на его место Михаила Драпатого.

Зеленский также назначил Олега Апостола новым заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он уточнил, что кадровые решения были согласованы в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего совместно с Сырским.

"Главная задача - существенно повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в ВСУ", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Павлюк был назначен командующим Сухопутными войсками 11 февраля, после того как его предшественник на этом посту Сырский стал главкомом. Драпатый до сентября командовал оперативно-тактической группировкой войск "Харьков".