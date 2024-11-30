Ситуация в сирийском Алеппо критическая

Юрий Веселов, военный обозреватель

По состоянию на утро 30 ноября 2024 года антиправительственные силы контролируют более половины территории сирийского города Алеппо. Как сообщает информационное агентство «Reuters», дислоцированным в городе частям и подразделениям сирийской правительственной армии поступили указания на постепенный отход и сдачу позиций. Кто и каким образом отдавал подобные приказы, неизвестно.

Восточная часть Алеппо пока еще находится под контролем правительственной армии, но сил удержать ее под своим контролем явно недостаточна. В ходе более четырехлетнего перерыва в активном противостоянии с противником сирийские командиры и начальники полностью утратили свое предназначение, самоустранились от руководства войсками и проведения боевой подготовки. В результате войска оказались не готовы к ведению боевых действий, а с началом наступления врага деморализованы.

Сопротивление могли оказать подконтрольные Ирану вооруженные формирования и отряды ливанской организации «Хезбалла» при поддержке дислоцированных в окрестностях города отдельных подразделений российских войск. Однако в последнее время их количественный и качественный состав был сокращен до минимума по объективным причинам: кураторы иранского КСИР перебросили подконтрольные им значительные силы на юг Сирии, руководство «Хезбаллы» отозвало своих бойцов для ведения боев с Израилем, а командование российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сократило российское военное присутствие из-за событий на Украине. В том числе групп ЧВК Вагнер.

Утверждать, что наступление антиправительственных в провинции Алеппо было полностью неожиданным для военно-политического руководства страны, ошибочно. Сирийское командование, оказывается, осведомлялось о проведении в последние годы интенсивной военной подготовки отрядов запрещенной в России международной террористической группировки «Гайат Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб и оппозиционной «Сирийской армии свободы» (САС) (запрещены в РФ). Основную роль в этом выполняли военные советники и специалисты Турции, США и главного разведывательного управления Украины. На вооружение противника в больших количествах поступали беспилотные летательные аппараты различного назначения производства Турции, США и собственной сборки. С турецкой территории в Идлиб и на север Сирии поставлялись сотни автомобилей повышенной проходимости с установленными на них минометами, пусковыми установками реактивных систем и стрелковым оружием крупного калибра.

Отсюда и применяемые террористами тактические приемы массированного применения ударных БПЛА, быстрого продвижения на автомобилях хорошо вооруженных штурмовых групп, качественно подготовленных для ведения стрелкового боя в условиях непосредственного огневого контакта с противником. И в этом чувствуется подготовка украинских инструкторов, которые, как свидетельствуют наблюдатели, зачастую находятся в рядах боевиков.

Усиление обороняющихся в Алеппо сирийцев возможно только посредством ввода в боевые действия подконтрольных Ирану шиитских милиций из южных районов Сирии. По оценкам российских военных, прибытие их в районы столкновений можно ожидать, как минимум, на пятые сутки после начала конфликта. То есть, 1 декабря. С учетом темпов продвижения террористов по территории провинции и в ее одноименном административном центре не исключено, что город Алеппо может быть полностью оставлен правительственными силами. Тогда придется его полностью освобождать, как это было в 2016 году, с задействованием крупных сил, которых у правительства Сирии на настоящее время нет.

Дезорганизация руководства, отсутствие у сирийского командования достоверных данных о положении на линиях соприкосновения в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама создают невозможным широкое применение авиации ВКС России по антиправительственным формированиям. Командование авиабазы Хмеймим вынуждено отдавать приказы на нанесение точечных ударов по разведанным целям – массовым скоплениям террористов, их выдвигаемым резервам, штабам и пунктам управления, складам и местам хранения материальных средств.

Представители военной разведки Турции, поддерживающие связь с командованием ЦПВС на авиабазе Хмеймим, уже высказали резкое недовольство участием российской авиации в нанесении ударов по подконтрольным туркам формированиям САС в Алеппо, а также по жизненно важным военным объектам и местам дислокации отрядов террористов в провинции Идлиб.

Правительственные войска пока прочно удерживают позиции в районе города Саракиб (Идлиб), уничтожая огнем артиллерии и танков пытающихся прорвать линию обороны террористов и перерезать автомагистраль М5 между городами Алеппо, Хама, Хомс и Дамаск. Однако и здесь обороняющиеся нуждаются в подкреплении.

Насколько оперативно может оправиться от провалов в обороне в первые дни конфликта, покажет время и дальнейшее развитие событий. Однако взятие террористами Алеппо без сомнения может привести к критическому положению сирийского режима и дальнейшему военному присутствию России в арабской стране.