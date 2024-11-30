Обстановка на севере Сирии продолжает осложняться

Юрий Веселов, военный обозреватель

Третьи сутки северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР) охвачен ожесточенными вооруженными столкновениями между укрывающимися в провинциях Идлиб и Алеппо международными террористическими группировками и протурецкими формированиями, с одной стороны, и сирийской правительственной армией, с другой. По сообщению Рами Абдеррахмана, руководителя «Обсерватории по правам человека в Сирии», к утру 29 ноября общие потери сторон составили 242 человека. По его словам, отряды террористов достигли некоторых успехов и овладели до 50 населенными пунктами и вышли на рубеж 7 км юго-западнее одноименного административного центра провинции Алеппо.

В настоящее время самые ожесточенные бои террористы ведут на подступах к Городу Саракиб на западе провинции Идлиб. Правительственные силы пока удерживают свои позиции и перемалывают наступающих огнем всех видов артиллерии. По оценкам представителей командования сирийской правительственной армии, в активных военных действиях участвуют отряды общей численностью около 30 тысяч бандитов. Антиправительственные формирования широко применяют беспилотные летательные аппараты «Байрактар» ТВ-2 производства Турции, а также аналогичные изделия кустарной сборки. Их артиллерийские средства включают орудия полевой и реактивной артиллерии, минометы различных калибров, полученные из Турции и западноевропейских стран.

Как сообщают сирийские офицеры, в боевых порядках наступающих террористов действуют украинские военнослужащие, а руководство осуществляют советники и инструкторы главного управления разведки Украины. Об этом также свидетельствуют данные радиоперехватов. Многие боевики в качестве знаков отличия носят на рукавах формы голубые повязки, изготовленные из изоляционной ленты.

Также выявлено непосредственное участие в боях переодетых в форму сирийских боевиков большого количества военнослужащих турецкого спецназа. В обстрелах позиций и опорных пунктов регулярной сирийской армии принимает участие артиллерия ВС Турции, введенная в первый день (27 ноября) боевых действий якобы для усиления безопасности турецких наблюдательных пунктов.

Ливанское информационное агентство «Аль-Маядин» сообщает о нанесении авиацией ВКС России массированных ударов по опорным пунктам и скоплениям резервов террористов на востоке Идлиба и в районе города Саракиб. По данным ливанцев, под мощный удар авиабоеприпаса объемного взрыва в районе населенного пункта Мари попало подразделение про-турецкой «Сирийской армии свободы». Были уничтожены более 200 боевиков. Удары также наносятся по скоплениям противника в районах населенных пунктов Азаз, Атариб и другим на западе провинции Алеппо.

Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что подразделения сирийской правительственной армии юго-западнее города Алеппо самовольно оставили занимаемые позиции, что позволило террористам практически без сильного сопротивления приблизиться к столице провинции и вести артиллерийский огонь по жилым кварталам города и военным объектам. Дальнейшее продвижение противника было остановлено прибывшими на оставленные позиции российскими подразделениями, дислоцированными в Алеппо. В настоящее время русские ведут сдерживающие боевые действия.

Руководство Ирана жестко выступило против подрывной деятельности Турции, обвинив Анкару в оказании помощи террористам, грубом вмешательстве во внутренние дела Сирии и впервые прямо заявив о «незаконности турецкого военного присутствия в САР». Поступает информация о скором прибытии в Сирию иранских военных специалистов для обучения сирийских военных применению ракетного вооружения, которое в ближайшие дни будет поставлено в страну.

По неподтвержденным сведениям, президент САР Башар Асад в ночь на 29 ноября вылетел в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

И в заключение. В 2020 году президенты России и Турции подписали соглашение о прекращении огня между выведенными из центральной и южной частей Сирии оппозиционных, радикальных и террористических вооруженных группировок в провинцию Идлиб. Реджеп Эрдоган уверял Владимира Путина в целесообразности сохранить жизни боевиков якобы из гуманных соображений. Перед угрозой полного уничтожения террористов турок клятвенно обещал российскому руководителю провести работу по их полному разоружению и возвращению анклава под юрисдикцию Дамаска.

Ничего этого, как и другого, сделано не было. Наоборот, турки стали усиленно вооружать террористов и в конечном итоге подчинили себе все оппозиционные и радикальные исламские формирования.

Сейчас же Эрдоган решил сыграть ва-банк. Время очередного обострения просчитано по-восточному изуверски точно. Командование сирийских правительственных в условиях рутинного противостояния с террористическим анклавом Идлиб и довольно спокойной конфронтации с «Сирийской армией свободы» в провинции Алеппо заметно снизило боеготовность частей и подразделений на линиях соприкосновения с противником. И даже сократило численный состав. Достаточно сказать, что авиация ВВС САР в течение текущего года не сделала ни одного боевого вылета (!).

Россия тоже сократила присутствие своих военных. Особенно это касается личного состава подразделений специального назначения – десантников, морских пехотинцев, Росгвардии, специалистов армейской авиации. Быть может, сокращено количество самолетов боевой авиации. Все это учитывалось турками.

А вот причин для начала сирийской провокации много. Прежде всего, это осложняющийся авторитет и влияние Реджепа Эрдогана внутри страны на фоне критического спада экономики и провала финансовой политики, обнищания народа и отсутствия перспектив в преодолении последствий катастрофического землетрясения.

Другой причиной является отказ президента Сирии Башара Асада вступать с Эрдоганом в контакт и решать турецкую обузу – принять примерно 3 миллиона сирийских беженцев, которые «сидят на шее Турции». Однако все уверения Эрдогана в намерении потеснить проамериканские курдские «Сирийские демократические силы» с целью углубления буферной приграничной зоны, ничего не стоят. Не пойдет осман против янки: себе дороже. Его перевербованные террористы сейчас воюют против сирийцев, а не курдов. Жесткость позиции Дамаска по этому вопросу бесит Анкару, которая готова пойти во все тяжкие.

Но главным катализатором стала Россия, которую в течение многих последних лет можно было легко обманывать, закрывать глаза на ее интересы, откровенно вредить ей без опасения ответных адекватных мер. Пальцев рук и ног не хватит, чтобы перечислить факты враждебности турок в отношении русских(!).

Москва отказалась участвовать в склонении Башара Асада к переговорам с Эрдоганом, тем самым поддержав Дамаск в требовании сначала вывода турецких войск из Сирии, а уж затем в восстановлении всесторонних отношений.

На прошедшем в ноябре в Астане форуме по Сирии Владимир Путин фактически отказал Эрдогану в просьбе возобновления в 2025 году так называемой «зерновой сделки» с Украиной, финансовые доходы от которой шли в казну Турции. А вот пустые сухогрузы, возвращавшиеся из турецких портов, в Болгарии и Румынии доставляли в Одессу оружие и военную технику. Есть подозрения, что они также использовались в качестве платформ для пуска противокорабельных ракет и беспилотных аппаратов морского базирования.

Каковы могут быть ответные действия России в отношении Турции, ответим позже в другом материале. Но то, что русская реакция не задержит долго себя ждать, точно.