Юрий Веселов, военный обозреватель

Сразу отметим, что некоторые фактические данные арабским изданием были почерпнуты в разное время из выступлений российских официальных лиц и открытых источников информации. А вот анализ событий и некоторые выводы сделаны авторами.

Итак, первые официальные сведения о формируемым киевскими властями «иностранных легионов» появились буквально через несколько дней после начала Специальной военной операции (СВО) России против нацистской Украины. 27 февраля 2022 года Киев объявил о создании так называемого «Международного корпуса региональной обороны Украины» и привлечении в него добровольцев со всего мира по убеждению и на основе материально-финансового вознаграждения.

По состоянию на конец ноября 2024 года, через его врата прошло более 15.000 иностранных наемников из более, чем 100 стран мира. За неполные два года боев на Украине и Курской области Российской Федерации жизней лишились более 6.000 наемников. Примерно 800 оказались в российском плену.

Согласно интерактивной карте, опубликованной Российским информационным агентством «Новости» в марте сего года, наибольшее количество наемников (около 8.000) поставили европейские государства. За ними следуют США – чуть более 3.000 бывших военных. Азиатские страны также внесли свой посильный вклад, отправив в зону столкновений 1.900 боевиков. 250 смертников отправились из стран Африки.

Если составить таблицу, то в первой десятке присутствуют: Польша (2.960), США (1.130), Грузия (1.042), Канада (1.005), Британия (822), Колумбия (430). Франция (356), Хорватия (335), Бразилия (368). Это – данные по состоянию на март 2024 года, и вполне естественно, они подлежат уточнению, так как за весну и лето в зону боевых действий прибывали новые контингенты. За весь период боев на Украине побывали 200 боевиков из Сирии (около 100 убиты), 1888 из Турции (убито 62), 64 наемника из Израиля (29 убиты). Отдельные «гуси» отмечены из Ирана и Китая.

Плененный в Курской Области британский наемник Джеймс Рис-Андерсен на допросе заявил, что в бои на российской территории были введены 500 иностранных «солдат удачи», ранее собранных в районе Харькова. Перед атакой задачу их подразделению ставил бывший французский офицер. Сам британец с 2019 по 2023 год проходил военную службу в 22 полку связи ВС Британии, после увольнения подал заявку на вступление добровольцем в иностранный легион по причине финансовых и семейных проблем.

В результате проведенной российской службой безопасности специальной операции в Курской области были задержаны наемники из Колумбии, Франции, Британии, США, Литвы, Польши и некоторых других стран.

В проведении диверсий и участии в боевых действиях широко известны так называемые «Российский добровольческий корпус» и «Грузинский корпус», боевики которых понесли значительные потери с момента их создания. На Украине обходят обкатку белорусские боевики «Полка Калиновского», набранного из противников президента Александра Лукашенко. Они не скрывают, что готовятся войти в Белоруссию вместе с войсками НАТО с целью свержения государственной власти для установления «западноевропейской демократии».

Арабское издание воздерживается от обнародования оценки результатов участия иностранных наемников в составе украинской армии по-видимому по причине низкой эффективности. Известно, что до настоящего времени украинское командование предпочитало воздерживаться от массированного привлечения «гусей» к активным боям, чтобы не пугать общественность их стран телами погибших и сохранить иностранную вербовочно-наемническую базу. Но обстановка на фронтах меняется не в лучшую для киевского режима сторону.

Однако, это об иностранных наемниках. Нет секрета в том, что практически все операции украинской армии планируются с непосредственным участием и проводятся под контролем военных советников стран НАТО. Не говоря о профессиональной подготовке за границей личного состава целых частей и подразделений, проведении их боевой слаженности.

По оценке министра иностранных дел Украины Андрея Сепихи, общая заявленная военная помощь Европы Киеву превысила 100 млрд. евро, тогда как США выделили 180 млрд. долларов, из которых три четверти пошли на оружие, военную технику и обеспечение передовыми технологиями.

«Аш-Шарк аль-Аусат» признает, что без предоставления коллективным Западом разведывательных данных тактического и оперативно-стратегического характера украинская армия потерпела бы полное поражение уже на начальных этапах СВО. Пентагон передавал и продолжает передавать украинскому командованию данные спутниковой и воздушной радио и радиотехнической разведки, что позволяет наносить точные удары по жизненно важным военным объектам России.

За период с февраля 2022 года украинская армия потеряла такое количество имевшегося у нее и поставленного Западом оружия и военной техники, которого хватило бы на оснащение сухопутных сил армий ведущих стран Европы.

Арабские аналитики предрекают поражение киевского режима в СВО, если в ближайшей перспективе не будет достигнуто перемирие. Новый президент США заявил о готовности за несколько дней прекратить украинско-российский конфликт. По-видимому, для продвижения данной инициативы Трамп назначил своего представителя по Украине. Но американская инициатива остается неизвестной.