Япония вспомнила о национальных интересах

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Когда внутри страны дела идут неважно, лидеры начинают публично акцентировать внимание на внешней политике. Это правило подтвердил и премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступивший 29 ноября с программной речью на открытии внеочередной сессии парламента.

За неполных два месяца Исиба выступил с программной речью уже во второй раз. В начале октября сразу после вступления в должность он начал свою речь с проблемы восстановления доверия к правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), которая погрязла в крупнейшем скандале, связанном с махинациями с политическими фондами. На преодоление кризиса было направлено и его скоропалительное решение распустить парламент и провести досрочные выборы. Увы, вопреки ожиданиям премьера, ЛДПЯ потерпела чувствительное поражение, утратив вместе со своим младшим партнером по коалиции партией Комэйто большинство мест в высшем законодательном органе страны.

Так что перед новым составом депутатов Исиба выступал уже как лидер правительства парламентского меньшинства. Последний раз такая конфигурация власти была в Японии 30 лет назад, и сама по себе свидетельствует о слабости политических позиций нынешнего премьера, вынужденного вступать в ситуационные соглашения с оппозиционными партиями. Это и определило тональность и содержание текущей программы главы японского правительства.

Видимо, беспроигрышным видится ему привлечение к сотрудничеству оппозиции прежде всего в вопросах безопасности. «В рамках широкого консенсуса с оппозиционными партиями мы будем (…) работать над обеспечение спокойствия и безопасности народа Японии», - таков зачин его нынешней речи. Весьма необычная структура для этого жанра. Обычно такие доклады в Японии начинают с внутриполитических и экономических проблем.

А далее премьер указал, что основные вызовы безопасности исходят от России, которая проводит СВО на Украине, Китая, который нарушает морские и воздушные границы страны, совместной военной активности этих государств у берегов Японии, а также от КНДР с ее регулярными ракетными пусками.

В этом контексте Исиба, естественно, упомянул японо-американский договор безопасности как краеугольный камень дипломатии и политики обеспечения безопасности Японии. Однако эта отшлифованная десятилетиями формулировка предварила довольно неожиданный пассаж: «Соединённые Штаты также получают стратегическую выгоду от присутствия американских военных объектов и территорий в Японии. Разумеется, у Соединённых Штатов есть национальные интересы, а у нашей страны есть национальные интересы». Вот ведь оно как.

О «национальных интересах» Исиба, конечно, вспомнил в связи с избранием Трампа президентом США. Токио отлично помнит, что у нового-старого президента лозунг «Америка прежде всего» с делами не расходится. Однако, косвенно премьер все же признал, что Вашингтон поплёвывает на интересы Японии. И не только при Трампе.

Применительно к вопросу безопасности в значительной степени это касается и проблемы американских баз на территории Окинавы. Несмотря на то, что США, как сказано выше, получают от них «стратегическую выгоду», японский премьер заявил, что будет «работать над снижением нагрузки на базы, в том числе в префектуре Окинава. (…) Кроме того, мы будем способствовать совместному использованию Сил самообороны Японии военных объектов и территорий США в Японии и работать над решением различных проблем, связанных с присутствием американских войск в Японии».

Премьер таким образом дал понять, что тема пересмотра соглашения о статусе американских вооруженных сил, размещенных в Японии, которую он неожиданно поднял еще в ходе своей предвыборной компании в сентябре, по-прежнему входит в его политическую повестку. Пересмотр этого документа, имеющего все признаки колониального договора, затрагивает и ключевые положения японо-американского договора безопасности. Такой осторожный намек на подкоп под «краеугольный камень».

Разумеется, эта тема имеет немало сторонников в Японии, где население раздражает и беспокойное соседство с военными объектами США, и криминальные инциденты с американскими военнослужащими, и принципиальный дисбаланс в союзнических отношениях, умаляющий национальную гордость. Для диалога с избирателями и оппозицией она вполне подходит, но прогнозировать реальные подвижки в вопросах статуса баз в Японии в ближайшее время было бы наивно. Добиваться восстановления суверенитета в отношениях с США для Токио - задача на десятилетия.

К соблюдению национальных интересов свел Исиба и проблему отношений с КНР. Охарактеризовав свою недавнюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином как содержательную, японский премьер призвал к тому, чтобы решать все проблемы путем переговоров и сотрудничеству в самых различный областях. «Это реалистичная дипломатия, основанная на национальных интересах», - подчеркнул японский лидер. А интерес простой – накануне больших осложнений между КНР и США в экономической и соответственно политической сферах, которыми грозит Трамп, Токио, который тоже может оказаться под ударом из-за повышения новой администрацией ввозных пошлин, похоже резервирует возможность сохранять весьма выгодные экономические связи с КНР.

Похвальная рациональность. В свое время Япония пыталась проводить как бы независимый курс и в отношении Ирана, и в отношении России, но до определенного предела. В целом же ее дипломатия всегда была встроена во внешнеполитический курс США.

Про Иран премьер сейчас не вспомнил. Япония сейчас предпочитает дружить на Ближнем Востоке с монархиями Персидского залива. А по поводу России Исиба лишь повторил извечную мантру: «Япония по-прежнему стремится урегулировать территориальный спор и заключить мирный договор, несмотря на напряжённую ситуацию в отношениях между Россией и Японией». То есть вернуть южные Курилы. Понятно, что конкретных переговоров в обозримом будущем не предвидится, но умолчать – подставиться под неизбежные обвинения в пораженчестве и отсутствии политической воли. А критиков сейчас у Исибы хоть отбавляй. И не только в оппозиции.

Между тем премьер лишь во второй части обратился к главным проблемам страны. «Тридцать лет назад ВВП Японии составлял восемнадцать процентов от мирового, но затем он сократился до четырёх процентов. А международная конкурентоспособность, которая была на первом месте, теперь опустилась на тридцать восьмое», - заявил Исиба. Но предложенные им шаги в экономике несут скорее тактически характер

Похоже, Исиба, концентрируясь на темах внешней политики и безопасности формирует свой фирменный политический стиль. Другой его любимой темой стало возрождение регионов как важнейшего фактора восстановления экономики. Будет ли этого достаточно, чтобы эффективно управлять государством и экономикой, не имея большинства в парламенте, то есть преодолевая неизбежное сопротивление оппозиции? Между тем на кону политическая выживаемость самого премьера. Но других средств у него видимо нет.