Сирия: попытка госпереворота?

Юрий Веселов, военный обозреватель

По сообщению российских военных корреспондентов, боевики овладели городом Алеппо и в нескольких местах прорвали оборону правительственных войск на востоке провинции Идлиб. На юге анклава сирийские подразделения практически без боев оставили свои опорные пункты в населенных пунктах Маарет ан-Науман и Хан-Шейхун, что создает угрозу продвижения террористов в направлении российской авиабазе Хмеймим. Попытки сирийского командования организовать оборону в районе населенного пункта Мурек на севере провинции Хама не увенчались успехом. По неподтвержденным данным, передовые отряды противника вошли в ее одноименный административный центр. Население города, преимущественно представлено мусульманами-суннитами, радостно приветствует террористов.

Мятежники публикуют многочисленные фотографии и распространяют в сети многочисленные видеоматериалы о захвате позиций сирийской армии, глумлении над пленными и их расстрелах, освобождении заключенных из тюрем.

В Алеппо террористы совершили вооруженное нападение на консульство Ирана. О пострадавших сведений нет.

Вечером дислоцированные на авиабазе Кувайрес под Алеппо российские военнослужащие были эвакуированы под прикрытием авиации ВКС. В первой половине дня сирийские военные беспорядочно бежали с объекта. При этом русские были готовы принять бой, но без поддержки «союзников» были обречены. Следует напомнить, что авиабаза в ходе войны с ИГИЛ (запрещенная в России исламская международная террористическая группировка) около трех лет находилась в полной блокаде, но не была взята террористами. Ее защищали почти 600 сирийских солдат и офицеров.

Авиация ВКС России продолжает наносить удары по выдвигающимся колоннам террористов, которые несут значительные потери в живой силе и военной технике.

Российские корреспонденты сообщают об активизации диверсионной деятельности подполья. Прятавшиеся от правосудия лица нападают на сирийских военнослужащих, обстреливают военные объекты, терроризируют гражданское население и местные органы власти. В столице Сирии городе Дамаск периодически возникают перестрелки. Жилые кварталы опустели, рынки, часть магазинов и торговых точек закрыты. Резко сократилось движение личного и городского транспорта по столичным улицам и магистралям. Госучреждения взяты под усиленную охрану.

С большой степенью уверенности можно предполагать, что в стране происходит государственный переворот.