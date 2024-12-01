Сирийские курды перед выбором

Юрий Веселов, военный обозреватель

Источники, близкие к курдским формированиям «Сирийских демократических сил» (СДС), сообщили арабскому изданию «Аш-Шарк аль-Аусат» об опасениях их военно-политического руководства попытками поддерживаемых Турцией отрядов исламских террористов и оппозиции захватить ряд городов к северу от Алеппо, которые преимущественно заселены курдами. Речь идет о городах Шахба, Ашрафия и Шейх-Максуд. В связи с тем, что эти населенные пункты расположены вдали от основных курдских вооруженных сил, защита их населения от действий сирийских мятежников представляется большой проблемой.

Дело в том, что накануне вооруженной провокации турки усилили террористическую группировку «Гайат Тахрир аш-Шам» и оппозиционную «Сирийскую армию свободы» (запрещены в РФ) путем вливания в них нескольких тысяч боевиков из числа находившихся в Турции сирийских беженцев. По замыслам османов, в подконтрольные их союзниками районы можно будет заселить до 300 тысяч беженцев и перемещенных лиц.

Предвосхищая подобное развитие событий, командование СДС сначала попыталось сохранить хотя бы частичный контроль над международным аэропортом Алеппо, однако с учетом масштабов бегства сирийских правительственных войск отвело свои силы из аэропорта. Вместе с тем после оставления сирийцами населенных пунктов Телль-Хафр, Телль-Арран и Телль-Хасиль на востоке провинции Алеппо вооруженные отряды СДС оперативно установили контроль над ними и несколькими деревнями. По этому поводу пресс-секретарь курдских формирований Фархад Шами пояснил, что их приоритетом является «защита своих районов, поэтому они будут вмешиваться в события по мере необходимости для обеспечения безопасности своего народа».

Источник сообщил «Аш-Шарк аль-Аусат» о возможности вступления курдских представителей в диалог с руководителями «Гайат Тахрир аш-Шам» и полевым командованием САС с целью достижения договоренностей по сохранению безопасности курдского населения в городах Шахба, Ашрафия и Шейх-Максуд. Взамен курды могут выйти из взятых под их контроль населенных пунктов на востоке Алеппо. Насколько удачным будет данный торг, не известно.

В этой связи в руководстве «Сил народной самообороны», костяком которых являются проамериканские вооруженные формирования «Сирийских демократических сил», рассматриваются три основных варианта тактики действий.

Первым предусматривается достижение краткосрочного соглашения о прекращении огня с протурецкими отрядами для безопасной эвакуации курдского населения трех городов на севере провинции Алеппо. По мнению командования СДС, вариант очень сложен и практически не достижим, учитывая замыслы Анкары и достигнутые успехи сирийских мятежников. Но шанс упускать нельзя.

Другим направлением является «уйти без боя и разрушений, передав эти города сирийским группировкам». Однако, по сведениям источника, ряд влиятельных лидеров СДС выступают категорически против данного варианта, и он вряд ли будет принят.

Третий вариант заключается в вооруженной защите городов местными силами безопасности и сопротивления. Он оценивается как «самоубийственный», потому что добровольцы и «пешмерга» в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями имеют на вооружении лишь стрелковое оружие. Безопасность этих городов обеспечивалась сбежавшими из них малочисленными подразделениями сирийской правительственной армии. В случае наступления сирийских мятежников курдам придется вести тяжелые уличные бои, которые неминуемо приведут к большим жертвам среди мирного населения.

Источник сообщает, что в кругах СДС этот вариант отражения экспансии считается вполне возможным в случае достижения договоренностей о совместных действиях против мятежников с командование правительственной армии и правительством в Дамаске. И, безусловно, воздушной поддержке ВКС России. Вариант рассматривается в качестве приоритетного и реалистичного. Только дело за Дамаском и Москвой.

Представители командования российского Центра по предотвращению вооруженных столкновений в Сирии, насколько известно, до настоящих событий поддерживали постоянные контакты с военно-политическим руководством курдских «Сил народной самообороны». Русские неоднократно вмешивались на стороне курдов в острых ситуациях их противостояния с протурецкими вооруженными отрядами. Думается, что оказание курдам военной помощи закрепит влияние и авторитет Москвы в Сирии.