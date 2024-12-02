Сбер не исключает повышение ключевой ставки в декабре на 1-2 п.п.

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Сбер не исключает повышение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания в декабре на 1-2 п.п. Такой оценкой поделился 1-й зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital Forum.

"В целом пока есть общее ожидание, что высока вероятность подъема ставки, к примеру, на 1 или на 2 процента, поскольку мы видим, что инфляция остается относительно высокой, и уровень доходов населения тоже достаточно стабильно растущий. Поэтому, наверное, скорее вероятность выше, что они ее поднимут, чем оставят на нынешних уровнях", - сказал он журналистам.