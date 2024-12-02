Захарова считает помилование Байденом своего сына карикатурой на демократию

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Помилование действующим президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена представляет собой карикатуру на демократию. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с "Известиями".

"Карикатура на демократию", - сказала дипломат, комментируя решение американского лидера.

Ранее стало известно, что Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум судебным делам, несмотря на многократные обещания этого не делать. Белый дом также ранее не раз заявлял, что нынешний глава государства не намерен помиловать сына.