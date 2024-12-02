DPA: Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом

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Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с визитом впервые за последние 2,5 года. Об этом информировало агентство DPA.

Ожидается, что глава правительства ФРГ проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Шольц приехал в украинскую столицу на поезде, его визит заранее не анонсировался из соображений безопасности.

Некоторое время назад германский канцлер заявлял, что в декабре его страна передает Украине вооружений на €650 млн.