СК даст оценку действиям отца детей, умерших от отравления дихлофосом под Красноярском

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Следственный комитет РФ даст правовую оценку действиям отца четырех детей, скончавшихся от отравления после обработки дома дихлофосом. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела о гибели детей в Назаровском районе установлена причина их гибели. В результате отравления 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день - 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября - 12-летняя девочка. Накануне отравления глава семьи проводил обработку помещения от насекомых инсектицидным аэрозолем. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям отца погибших детей. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.