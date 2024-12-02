Столтенберг допустил территориальные уступки Украины для завершения конфликта

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Экс-генсек НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг, назначенный главой Мюнхенской конференции по безопасности, не исключает временных территориальных уступок Украины с целью завершения конфликта.

"Нам нужна линия прекращения огня, и, безусловно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые Россия контролирует сегодня. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", - сказал он в интервью порталу Table.Media.

Столтенберг полагает, что после достижения перемирия Украине будут нужны "гарантии безопасности".

Он также назвал возможным потенциальное предоставление Украине членства в Североатлантическом альянсе только с учетом контролируемых киевскими властями территорий. "Если линия прекращения огня подразумевает сохранение российского контроля над территориями, это означает, что Украина должна навсегда отказаться от этих территорий", - отметил Столтенберг.